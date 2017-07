Daar zijn ze dan! Antwerp stelt daags voor de komst van RSCA zijn gloednieuwe shirts voor

Paars-wit stelde zijn thuis- en uitshirts voor komend seizoen eerder al voor. Donderdag pakte ook de Great Old uit met zijn nieuwe outfits. De oudste club van het land gaat voor een traditioneel rood-wit exemplaar voor de thuisduels. Buitenshuis kiest de promovendus voor een gewaagdere zwart-goude kit. Daarnaast is er ook een sober wit truitje.

Verkoop in pop-up

Antwerp biedt zijn shirts vanaf 14 augustus exclusief aan in de pop-up store in het Wijnegem Shopping Center, op de eerste verdieping in winkel 216. Die actie loopt tot 18 augustus. Aan het eind van de zomer zal je de volledige collectie ook terugvinden in de webshop.

Wie de shirts al eens in detail wil bekijken kan dat HIER! Op de truitjes prijkt ook het ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis, het goede doel dat Antwerp dit seizoen en op lange termijn zal ondersteunen.