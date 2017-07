Vormer verdedigt aanvalslust na de rust: "Je gaat thuis toch niet lopen verdedigen?"

Ik hou onze kansen op fifty-fifty -Ruud Vormer Deel deze quote:

Club Brugge creëerde onvoldoende kansen. De eerste drie, waaronder twee vrije trappen, gingen allemaal binnen. "Het klopt dat we te weinig creëerden. Dat moet volgende week anders."

Over de terugwedstrijd is hij toch nog optimistisch. "Ik houd het op fifty-fifty. Je moet erin geloven. Het ging zo goed in die eerste twintig minuten, daar moeten we op voortbouwen."

Eljero 'rat' Elia

"We zagen dat het uiteraard een héél goeie ploeg was, maar in de eerste helft wisten ze het ook niet, hoor." Zijn landgenoot Elia keerde mee het tij. "Al zag je hem de eerste helft ook niet. Hij bleef maar loeren op die bal, de rat", sloot Vormer af.