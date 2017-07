Vanhaezebrouck is duidelijk over het nieuwe Gent: "We hebben méér kwaliteit"

“We hebben een goeie voorbereiding gehad, omdat ik een groep gezien heb die heel gretig is. Het zijn echt allemaal jongens die ervoor willen gaan”, aldus Vanhaezebrouck. “Ik heb ook gezien dat we er extra kwaliteit bij hebben, vooral offensief.”

Toch is niet alles rozengeur en maneschijn. “Langs de andere kant heb ik ook wat zorgen. Er zijn jongens die veel gemist hebben, jongens die later aangekomen zijn. Het is jammer dat niet iedereen alles kon meedoen. Bovendien zijn er nog die verder evolutie moeten maken.”

In de defensie nog vraagtekens

Rest nog de verdediging van de Buffalo's, die nog niet helemaal volledig gestoffeerd is. “Ik hou mijn hart vast voor de defensie. Daar zitten we krap. We hebben Thibaut De Smet vaak gebruikt, maar die is nu enkele weken out. Daarom hebben we Siebe Horemans opgevist en hij doet het goed.”