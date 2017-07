Vanhaezebrouck trekt van leer tegen de analisten: "Tegenwoordig is iedereen analist, daarvoor moet je niet naar school zijn gegaan"

Hein Vanhaezebrouck was na zijn spelerscarrière een tijdje analist, maar toen het trainerswerk steeds meer tijd van hem ging vergen besloot hij ermee te stoppen. De Gent-coach zet de deur op een kier voor een terugkeer, maar heeft ook een duidelijke visie over het huidige wereldje.

De ene week geven ze commentaar op persoon X, en als het dan plotseling goed gaat, zoeken ze iemand anders

"Het is jammer dat het steeds meer om de verpakking dan om de inhoud draait", zegt Vanhaezebrouck in Het Laatste Nieuws. "Voor mij is een voetbalanalist iemand die dingen uit een wedstrijd haalt die anderen niet gezien hebben. Iemand die uitlegt waarom de ene ploeg problemen kent en hoe ze die eventueel kunnen oplossen."

"Maar tegenwoordig is iedereen analist - je moet niets meer bewezen hebben", is Vanhaezebrouck scherp. "De ene week geven ze commentaar op persoon X, en als het dan plotseling goed gaat, zoeken ze iemand anders. Sorry, maar daarvoor moet je niet naar school zijn gegaan."