Weiler: "Intussen moeten de twijfelaars toch overtuigd zijn dat mijn aanpak zo slecht niet was?"

Vrijdagavond begint Anderlecht aan het nieuwe seizoen als titelverdediger. Mét René Weiler, een coach die het voorbije seizoen liet zien wat hij allemaal in zijn mars had.

Wist na enkele maanden hoe groot het vertrouwen in me was

Nochtans was er in het begin van het seizoen de nodige kritiek aan zijn adres. "Toen het voor de pers wat te gecompliceerd werd en het bestuur vierkant achter mij ging staan, wist ik al hoe groot het vertrouwen was", aldus de coach in Het Nieuwsblad.

"Nu is de situatie anders. We staan veel verder dan vorig seizoen, toen alles moest veranderen. Ik denk dat de twijfelaars intussen toch moeten overtuigd zijn dat mijn aanpak toch niet zo slecht was?"