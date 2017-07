Ondanks alle waarschuwingen ging het meteen fout tegen Altach, de defensie reageert

Ik ben zéker dat we beter zijn, we moeten het alleen tonen -Stefan Mitrovic Deel deze quote:

Ook Mitrovic zag dat het niet goed was. "We waren de betere ploeg, maar we slikten een héél makkelijk doelpunt. Bovendien kwam Altach nog dichtbij een tweede treffer, dat moeten we ginds zeker zien te vermijden."

Want vertrouwen in eigen kunnen is er nog steeds. "Het is nog steeds fifty-fifty. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we veel beter zijn dan hen, we moeten het alleen tonen."