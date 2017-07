Alexis Sanchez meldt zich 'ziek' voor de training van Arsenal (met transferkoorts?)

Alexis Sanchez kreeg een verlengde vakantie omdat hij een maand geleden nog actief was met Chili op de Confederations Cup. Hij werd deze week terugverwacht op training, maar geen Sanchez te bespeuren. In een Instagram-post liet hij weten dat hij ziek is. Ja ja...

Enfermo 😢🌡💉🤒🤧 sick 🤒🤒🤒🤒🤒 Een bericht gedeeld door Alexis Sanchez (@alexis_officia1) op 27 Jul 2017 om 6:33 PDT

Rechtstreekse concurrent Manchester City ligt tegenwoordig voorop om de superster van The Gunners binnen te halen. Coach Arsène Wenger liet weten dat hij niet te koop is, maar daar is hij in het verleden nog al verkeerd over geweest.

Ook de supporters van Arsenal voelen de bui al hangen:

So Alexis Sanchez is suddenly sick ? I'm getting sick of him and his agent to be honest #arsenal — Luke Harwood (@juejuetrain25) 28 juli 2017

So Alexis Sanchez is suddenly sick? Well, I'm getting sick of him not signing a new contract with Arsenal. Sort it out Alexis. — GoonerWez (@BigWezza) 28 juli 2017