Anderlecht maakt zich klaar voor de jaarlijkse fandag, en heeft een belangrijke boodschap voor zijn fans

Anderlecht speelde vorige week wel al de Supercup, maar de Fandag is traditiegetrouw de eerste kennismaking met de nieuwe spelers. Velen willen namelijk een handtekening van Kums, Gerkens, Onyekuru of Sels in de wacht slepen.

Ook op de RSCA Fan Day gelden strenge veiligheidsmaatregelen. Zo zijn handtassen en rugzakken, net als tijdens de wedstrijden, niet toegelaten. Parkeren kan in de buurt van het Astridpark. Parking Hopital en parking Fruit zijn open voor het publiek.

Legends derby

Eerder raakte al bekend dat legends van RSCA en RWDM de Brusselse derby terug naar het VDS-stadion brengen. (Dat leest u HIER) Absoluut een topitem op de agenda.