Conte is Lukaku vergeten en weet wie hij zou willen: "Hij is de beste spits ter wereld"

En neen, dat is niet Lukaku. Maar wel Harry Kane, de goalgetter van Tottenham die afgelopen seizoen heel belangrijk was voor The Spurs.

Mourinho loofde Tottenham al voor het bij elkaar kunnen houden van de kern, dus Conte weet ook wel dat de kans dat Kane nog naar Chelsea komt erg klein is.

"Maar hij is de enige spits die ik op dit moment zou willen", klinkt het bij The Daily Mirror. "Fysiek sterk, een complete voetballer, maar natuurlijk ook niet goedkoop. Maar al de beste zijn duur."