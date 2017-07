Het ging veel te snel voor Gent-aanwinst Marcq: "Ik maakte veel fouten, maar heb véél geleerd vanavond"

"Er zaten goeie en minder goeie momenten in mijn wedstrijd", gaf Damien Marcq achteraf toe. "Ik kan niet helemaal tevreden zijn. Ik heb redelijk veel fouten gemaakt in de passing."

Hij zoekt oorzaken bij zijn status als nieuwkomer. "Met de tijd gaan die automatismen er wel inkomen. Dit is een leerproces, het is niet omdat ik al 28 ben, dat ik niet meer kan of moet bijleren."

Hoewel we dominant spelen, moet ik hier een pak meer kilometers afleggen -Damien Marcq

Het tempo ging ook te snel voor de Fransman. "Dit was een Europees tempo, iets wat ik met Charleroi niet gekend heb. Het voetbal is ook helemaal anders. Hoewel we dominant spelen, moet ik hier een pak meer kilometers afleggen."

"Kortom, het is op deze manier dat je dingen bijleert en ik moet zeggen dat ik vanavond veel geleerd heb." Hopelijk verloopt het voor Marcq beter in Sint-Truiden, want hij kon nog niet overtuigen.