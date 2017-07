Onze prognose: Anderlecht grote titelfavoriet, maar krijgt het dat 'ietsje meer'?

Prognose

Met wat Anderlecht begin juli al in huis had gehaald, kan je niet anders als hen als de grote favoriet bestempelen. Gevestigde waarden als Sven Kums en Matz Sels kwamen, net als een extra wapen waar paars-wit vorig seizoen geen beschikking over had. Henry Onyekuru is de man die met één actie een wedstrijd kan beslissen. Zo een type is schaars. Pieter Gerkens kan dan weer de supersub worden.

Opvallendste transfers

Je kan niet voorbij Sven Kums. Sofiane Hanni mag dan misschien de aanvoerdersband dragen, maar Kums zal de regisseur worden. Op zijn 29ste is de voormalige Gouden Schoen de man die paars-wit op het veld zijn instructies zal geven. Maar het voetbal van Kums komt niet altijd overeen met dat van Weiler.

Kan Kums weerwerk bieden aan het verticale voetbal van Weiler?

Kums heeft de intuïtie om het spel te vertragen of te versnellen, breed of diep te spelen... En Weiler wil meestal diep, verticaal voetbal. Kan Kums weerwerk bieden aan het 'ongeduldig' voetbal van de Zwitser?

Sterke punten

Het middenveld is bijzonder goed gestoffeerd: Dendoncker (als hij blijft), Trebel en Kums zijn het beste wat er in België te vinden is. Zet daar nog eens Hanni en Gerkens bij...

Geen aanvaller die graag tegen dit duo speelt...

Achterin is iedereen (voorlopig) gebleven, maar de spoeling is er na het vertrek van Nuytinck wel het dunst. Kara-Spajic is echter een duo waar weinig aanvallers graag zullen tegen spelen.

Vraagtekens

Gaat Teodorczyk de aanval dragen zoals vorig seizoen? Momenteel scoort hij nog niet zo vlot, maar dat kan snel veranderen bij de Pool. De grote vraag voor ons ligt op de rechterflank.

Appiah-Chipciu is verdedigend misschien wel sterk, maar aanvallend gaat er zo weinig onvoorspelbaarheid van uit. Chipciu grossierde vorig seizoen wel in assists, maar als rechteraanvaller blijft hij het moeilijk hebben zijn man voorbij te gaan.