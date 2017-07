Wie begint er het meest versterkt aan de competitie? Anderlecht wint afgetekend, nauwelijks stemmen voor Club Brugge

door Diederik Geypen

Debat van de week: wie begint er het meest versterkt aan de competitie?

Vrijdag schiet de competitie alweer op gang. En de ene club is al wat meer klaar dan de andere. Maar wie heeft er zich nu in het algemeen het meest versterkt tot nu toe in de zomermercato? Kortom: wie is er klaar om te vlammen? Dat was de insteek van ons wekelijks debat.

De topclubs haalden deze zomer zwaar uit op de transfermarkt om zo sterk mogelijk voor de dag te komen. Anderlecht deed volgens jullie met ronkende namen als Kums, Sels en Onyekuru de beste zaakjes. Maar liefst 47,69 procent van de lezers vindt dat paars-wit het best ingekocht heeft. Anderhalve procent voor Club Brugge Nadien volgen AA Gent (33,85%) en Racing Genk (30,77%) en ook de nieuwkomers bij KV Mechelen (13,85%) konden de lezers al bekoren. Opvallend is het wel zeer weinige vertrouwen in de aankopen van blauw-zwart. Slechts 1,54% van de stemmers vindt dat Club er beter voor staat dan vorig jaar. Opflakkering Standard In de reacties werd voornamelijk het aankoopbeleid van Standard (10,77%) besproken. De Rouches haalden volgens jullie met Pocognoli, Ochoa en Mpoku enkele kleurrijke namen naar de Jupiler Pro League. Anderen willen deze denkoefening nog eens maken op 1 september, na het afsluiten van de mercato.