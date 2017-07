Doelmannenkwestie bij Anderlecht houdt aan: Roef wil oplossing, Weiler wil hem niet meer laten gaan en Svilar...

René Weiler vindt dat de 23-jarige Antwerpenaar progressie heeft geboekt dankzij zijn uitleenbeurt aan Deportivo La Coruna. En dus wil de Zwitserse oefenmeester Roef gebruiken als tweede doelman.

De voormalige belofteninternational hoopt echter wekelijks te keepen en kreeg de afgelopen weken verschillende aanbiedingen. Hij stond zelfs klaar om naar een Nederlandse club (Excelsior Rotterdam) te vertrekken. Daarop volgde telkens een njet van Anderlecht.

Boeckx en Svilar

Roef bevindt zich in een linke situatie, want wat als straks ook Frank Boeckx, vorig seizoen de nummer 1 terugkeert uit blessure? Opvallend is ook dat aanstormend talent Mile Svilar deze week ontbrak op training. Ook hij hengelt achter een transfer en de clan Svilar lijkt op ramkoers te liggen met Anderlecht.

"Ik ben bezig een oplossing te zoeken", zei Herman Van Holsbeeck gisteren. "Ik heb nog tot eind augustus. Maar het is allemaal nog ingewikkelder dan velen denken." Daar heeft hij gelijk in. Een oplossing in deze warboel is moeilijk te vinden.

Hij zit met twee jonge doelmannen die allebei willen spelen, maar daar weinig uitzicht op hebben. Roef wil tegen eind augustus een oplossing, Svilar mogelijk zelfs al vroeger. Zo dreigt paars-wit twee doelmannen ineens te verliezen.