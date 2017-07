Luciano D'Onofrio is scherp voor het Standard van nu: "Op dat moment Ã©Ã©n van de beste clubs van BelgiÃ«, dat is allemaal verkwist"

In Het Laatste Nieuws komt D'Onofrio, nu sportief directeur bij Royal Antwerp FC, nog eens terug op zijn vertrek. "Ik ben met een dubbel gevoel weggegaan. Negatief omdat ik het gevoel had dat ik er nog meer kon realiseren, maar ook opgelucht omdat ik de problemen die ze in Luik met mijn zochten zo afschudde."

"Standard was op dat moment zeker één van de beste clubs van België. Dat is allemaal verloren gegaan. Er is heel veel verkwist. We hadden een aardig spaarpotje opgebouwd, er stond iets qua infrastructuur en het elftal was sterk."