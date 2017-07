Mbokani en Defour werden aan Antwerp gelinkt maar kwamen niet, D'Onofrio legt uit waarom

De namen van onder meer Dieumerci Mbokani en Steven Defour passeerden, twee jongens die op zoek waren naar een nieuwe sportieve uitdaging. Niet verwonderlijk, want beide spelers speelden in het verleden samen bij Standard waar toen ook Luciano D'Onofrio aan de slag was.

Nu is D'Onofrio sportief directeur op de Bosuil en reageert hij op de zogenaamde interesse in Mbokani en Defour. "Dat is momenteel niet aan de orde", laat hij optekenen in Het Laatste Nieuws. "Je mag niet vergeten dat Antwerp pas gepromoveerd is. Als we kunnen uitgroeien tot een stabiele club en bovenin meedraaien, wordt het makkelijker om dat soort spelers te overtuigen voor Antwerp te kiezen."

Geen overgangsjaar

Wat zijn de ambities dan wel? "Als we play-off 1 voor mekaar krijgen, zou dat aanvoelen als een titel. We mikken op een rustig seizoen in de middenmoot. Geen overgangsjaar, want dat zou betekenen dat we volgend jaar al top moeten zijn."