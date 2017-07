Drie grote gevaren waar Leko als coach van Club Brugge moet voor opletten

door Yannick Lambrecht

door

Drie grote gevaren waar Ivan Leko als coach van Club Brugge moet voor opletten

Foto: © photonews

De voorbereiding van Blauw-Zwart is niet bepaald van een leien dakje verlopen. Dat is ergens normaal, maar Ivan Leko zal zijn troepen toch in sneltempo op orde moeten krijgen. Geen gemakkelijke opgave.