Als puntje bij paaltje komt met Neymar: "De speler kan zelf beslissen"

Barcelona-voorzitter Josep Bartomeu voelt toch ook al een bui hangen boven Camp Nou. "Neymar is een van onze beste spelers, dus we willen hem niet verliezen. We willen hem graag bij ons houden."

Wanneer The New York Times. hem vraagt wat we mogen geloven, windt hij er niet te veel doekjes om. "Hij heeft nog een contract voor vier jaar, meer valt daarover niet te zeggen. Maar de spelers beslissen zelf of ze vertrekken."

Monsterbedragen

Eerder werden ook al meer details bekendgemaakt over een eventueel contract bij PSG: vijf jaar, een transferprijs van 222 miljoen euro en een jaarsalaris van 30 miljoen euro.