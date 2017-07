Fanboard Rode Duivels opende frontale aanval: "Eis om het ontslag van Verhaeghe is een tackle met de voeten vooruit, in voetbalmiddens gebeurt dat wel eens"

De reden waarom het Fanboard Verhaeghe buiten wil, klinkt zo: "Hij is de grootste tegenstander van het Eurostadion en bekleedt binnen de Koninklijke Belgische voetbalbond (KBVB) de belangrijkste functie."

"We weten dat Bart Verhaeghe alles weerlegt (lees HIER meer over zijn reactie), maar de feiten over zijn dubbele rol zijn er. Al kunnen we de nuances niet bewijzen", geeft het Fanboard toe.

Geen feiten als antwoord

Ook een gesprek met Gérard Linard, sinds een maand de nieuwe voorzitter van de KBVB, leverde geen vooruitgang op. "We kregen geen feiten als antwoord op onze vragen. Dat geeft ons het gevoel dat we aan het lijntje worden gehouden."

"De eis om het ontslag van Verhaeghe is een tackle met de voeten vooruit, dat beseffen we. Maar in voetbalmiddens gebeurt dat wel eens."