Ga risicovrij op de Jupiler Pro League

Let op:

- Ongeacht het bedrag van je weddenschap, kan je maximaal een €5 free bet terugbetaling krijgen.

- De inzet van je weddenschap dient minstens €5 te bedragen.

- De weddenschap dient live te worden geplaatst.

- De odds van je weddenschap dienen minstens 1.40 te zijn.

- Het toevoegen van de free bet gebeurt op maandag 31 juli omstreeks 19u00.

- Meervoudige - en systeemweddenschappen worden niet in rekening gebracht.

- Geannuleerde en Cashed-in weddenschappen komen niet in aanmerking voor een terugbetaling.