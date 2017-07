Genk is een outsider voor de titel, zo gaan coach en kapitein daar vlak voor de start mee om: "Dat is logisch, maar..."

"Na onze prestaties van afgelopen jaar is het logisch dat de verwachtingen stijgen", vertelt coach Albert Stuivenberg. "Maar vorig seizoen was vorig seizoen. Nu is alles weer anders, is iedereen fit en moet je de punten opnieuw verdienen."

"We zijn gefocust op een sterke start", gaat Thomas Buffel verder. "We hebben het Ajax (3-3) moeilijk gemaakt. Een match die we bovendien onder controle hadden, net als die tegen Everton. Die twee goeie tests zijn hopelijk een voorbode voor een sterk seizoen."

Gevaarlijk Waasland-Beveren

Stuivenberg is op zijn hoede voor de komst van Waasland-Beveren zaterdag. De Leeuwen klopten onder meer Club Brugge en Zulte Waregem tijdens de oefencampagne.

"Ze kenden en uitstekende voorbereiding en verloren nog geen enkele oefenmatch", weet de Nederlandse oefenmeester. "Bovendien vertrokken er niet veel spelers. W-Beveren wordt meteen een te duchten tegenstander."