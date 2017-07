Gewezen Genk-coach Mario Been na drie (!) duels de laan uitgestuurd: "Ik ben de 14e in 4 jaar tijd, nooit meegemaakt"

Been werd namelijk na amper drie officiële matchen op straat gezet bij het Cypriotische APOEL Nicosia. De Nederlandse oefenmeester kwam er in mei toe als T1, maar kan nu alweer op zoek naar een nieuwe project.

Been won met APOEL twee keer van het Luxemburgse F91 Dudelange. Donderdag volgde in de derde voorronde van de Champions League een nipte nederlaag tegen het Roemeense FC Viitorul.

Opvliegend

De terugmatch kon nog alles omkeren, maar daar dacht de preses van de club anders over. Die wilde na supportersprotest een statement maken. "Ik ben, geloof ik, trainer nummer veertien in vier jaar tijd die er uit vliegt. Ik weet ook zeker dat we het resultaat kunnen herstellen, maar de fans zijn enorm opvliegend. Dit heb ik nog nooit meegemaakt, maar het zij zo...", reageerde Been bij RTV Rijnmond.