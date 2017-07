Leko zag de bui hangen: "Het is pijnlijk, maar ik wist dat daar de sleutel lag"

"Het was een enorm verschil tussen de eerste en tweede helft", aldus Leko, die zijn team toch een gebrek aan realisme zag tentoonspreiden. "De sleutel was het eerste kwartier in de tweede helft."

Fouten achterin

"Daar probeerden we teveel van achteruit te voetballen en hadden we twee keer die bal gewoon moeten wegtrappen", verduidelijkte de oefenmeester van Club Brugge. Al is dat uitvoetballen wél een onmisbaar ingrediënt in het systeem.

De fouten achterin waren alvast pijnlijk. "We gaven cadeautjes weg. Als je zo drie goals tegenkrijgt, is dat zuur." Ook fysiek kwam Club nog wat tekort. "Als je niet fysiek top bent, is het moeilijk om zo negentig minuten lang te spelen."