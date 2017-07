Geen verschil tussen STVV en Club Brugge? "Echt, het vraagt voor mij nauwelijks aanpassingen"

“Hoe anders het is, coach van een topclub? Echt, het vraagt voor mij nauwelijks aanpassingen", meent Ivan Leko in Het Nieuwsblad. "Omdat ik geloof dat voetbal en het werken met een spelersgroep in derde klasse, in tweede klasse, bij Club Brugge of in een Europese topclub altijd hetzelfde blijft."

Maar als hij dan toch één verschil moet opnoemen: "Al is hier meer kwaliteit dan bij STVV, waardoor ze het vaak sneller oppikken dan ik verwachtte. Maar ik vergelijk niet graag met STVV. Ik denk te doen wat ik moet doen. Mijn manier van werken blijft dezelfde."

Leko kon in zijn eerste jaar als trainer (2014) niet voorkomen dat OH Leuven degradeerde, maar liet bij Sint-Truiden wel grote vooruitgang zien. Nu afwachten of hij die lijn met Club Brugge verderzet...