Ziet Perisic zijn droomtransfer op de klippen lopen? "Hoofdstuk afgesloten"

Inter-coach Luciano Spalletti brengt ons de laatste stand van zaken. "Voorlopig is er nog geen enkel contact geweest", vertelde Spalletti tijdens een persconferentie van Inter aan vele verbaasde gezichten.

"Er was iets waar je in het begin van de transferperiode al van wist (de interesse van Manchester United, nvdr.). Maar ze hebben niet doorgezet, dus voor mij is dit hoofdstuk afgesloten."

"Het is waar wat de journalisten zeggen: naarmate de tijd vordert, wordt het steeds moeilijker om hem te vervangen. Ik zal me alleszins serieus verzetten als er een bod op Perisic binnenkomt.