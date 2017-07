Vreemde wending in Gents transferdossier: potentiÃ«le nieuwkomer vraagt plots bedenktijd

De transfer van de 22-jarige verdediger sleept al een hele poos aan. Het Laatste Nieuws meldt dat Bronn enkele dagen bedenktijd heeft gevraagd. De achterhoedespeler is namelijk niet overtuigd van het Gentse voorstel.

Op clubniveau is er wel al een akkoord over de Tunesiër. AA Gent en zijn huidige werkgever Chamois Niort, een Franse tweedeklasser, bereikten een deal voor 1 miljoen euro. Afwachten dus of de Tunesische international weldra in de Arteveldestad neerstrijkt.