Kom met je vrienden naar Lotto Street Soccer in Hasselt: het straatvoetbaltornooi dat je niet wil missen hoor!

Lotto Street Soccer tracht zoveel mogelijk jongeren aan het voetballen te krijgen en ervoor te zorgen dat ze hun techniek kunnen bijschaven. Voor de geoefende voetballertjes is het de ideale manier om hun trics even te tonen en zo de overwinning binnen te halen, samen met hun team.

Het programma voor Hasselt ziet er als volgt uit:

11.00u: Extra inschrijvingen en aanmelden: -16

11.30u: Start toernooi -16

14.00u: Extra inschrijvingen en aanmelden: -10 en -13

15.00u: Start toernooi -10 en -13

18.00u: Einde toernooien

Zit je agenda al vol of is Hasselt iets te ver? Geen probleem, want na Hasselt komt de laatste Lotto Street Soccer nog naar Vilvoorde. Hieronder kan je het programma voor de zomer bekijken.

30/7 Hasselt – Kolonel Dusartplein

27/8 Vilvoorde - Rondeweg

Kan je niet wachten om je in te schrijven? Neem dan een kijkje op onze website www.lottostreetsoccer.be. Nog niet overtuigd? Bekijk dan zeker de foto’s van voorgaande edities op onze Facebookpagina!