OFFICIEEL: KRC Genk kondigt groot nieuws aan dat de fans enorm zal plezieren

door Diederik Geypen

door

KRC Genk kondigt groot nieuws over Pozuelo aan

Foto: © photonews

De afgelopen weken was er heel wat onduidelijkheid over de toekomst van Alejandro Pozuelo. De Spaanse spelmaker flirtte namelijk nadrukkelijk met een terugkeer naar zijn thuisland. Nu is er duidelijkheid over zijn toekomst.