Mannaert en Van Holsbeeck trekken aan hetzelfde zeel tegen concurrent AA Gent: "Als dat met ons gebeurt, worden we weggehoond"

Bij paars-wit en blauw-zwart zag men de Gentse ambities door de miljoenaankopen eveneens groeien. "Ik stel vast dat Michel Louwagie nu wel de sommen legt die hij twee, drie jaar geleden naar eigen zeggen 'nooit zou betalen'", aldus Club-manager Vincent Mannaert in Het Laatste Nieuws.

"De schuldafbouw van Ivan (De Witte) en Michel verdient veel respect, maar veel voetballiefhebbers zijn ongetwijfeld al vergeten dat het vorig seizoen tot speeldag 30 duurde vooraleer Gent zich kon plaatsen voor play-off 1..."

Sven Kums

"Als dat met ons gebeurt, worden we weggehoond", pikt Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck in. "Maar goed, Gent is een meerwaarde. Er is een visie en ze zijn speciaal. En toch doet het mij plezier dat als een speler (Sven Kums, red.) de keuze krijgt tussen Anderlecht en Gent, en Gent wil op een bepaald moment zelfs meer betalen, die speler toch kiest voor Royal Sporting Anderlecht..."