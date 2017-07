Naar deze 10 nieuwkomers in de Jupiler Pro League kijken wij uit

Vele nieuwkomers kennen we natuurlijk al uit het verleden. Denken we maar aan Matz Sels, Sven Kums of Henry Onyekuru bij Anderlecht. We gaan echter op zoek naar de nieuwe, toekomstige parels. En dan komen we uit bij deze 10.

Bayal Sall

Moustapha Bayal Sall komt over van Al-Arabi naar Antwerp, maar liet in het verleden al zien dat hij bij Saint-Etienne heel wat in zijn mars had om mee te spelen in de Ligue 1. Hij moet voor ervaring zorgen bij de Great Old.

Nakamba

Marvelous Nakamba liet al mooie dingen zien in de voorbereiding bij Club Brugge. De verdedigende middenvelder moet voor de opvolging van Timmy Simons zorgen. 23 jaar is hij, overkomend van Vitesse Arnhem waar hij erg veel mooie dingen liet zien.

Dennis

Ook bij Club Brugge liet Emmanuel Dennis tegen het Turkse Basaksehir meteen zien wat hem zo bijzonder maakte bij het Oekraïnse Zorja Loehansk. Mogen we van de 19-jarige winger veel verwachten?

Ingvartsen & Benson

Racing Genk heeft zich stevig weten te versterken op de arbeidsmarkt. Met Ingvartsen kwam er een bijzonder doeltreffende spits vanuit Denemarken, terwijl Manuel Benson dé revelatie van 1B was vorig seizoen. Van Lierse naar Genk en meteen klaar om te schitteren?

Söder

Nog uit de Deense school? Robin Söder, de nieuwe aanvallende aanwinst van Sporting Lokeren. Vorig jaar was hij nog topschutter bij Esbjerg met twaalf doelpunten, nu wil hij zich ook in de Jupiler Pro League laten zien.

Andrijasevic

AA Gent legde flink wat geld op tafel voor Sylla van Eupen, maar vooral de meer dan vier miljoen euro voor Franko Andrijasevic van Rijeka is bijgebleven. Kan hij zijn waarde bewezen en zo de Buffalo's op weg helpen naar een tweede titel in het bestaan?

Zivkovic

Veel nieuwkomers bij KV Oostende. Lombaerts met de langverwachte terugkeer naar België? Daar verwachten we veel van. En ook Rajsel van Union liet vorig seizoen in play-off 2 al leuke dingen zien. Maar Richairo Zivkovic kan een echte cultheld worden. Hij komt over van Ajax en moet het gat dat Dimata liet dichten.

Ochoa

Standard wil groeien naar meer stabiliteit. Daartoe zoekt het opnieuw flink wat nieuwe spelers. In doel zou Guillermo Ochoa - keeper van de Mexicaanse nationale ploeg - wel eens dé troef kunnen worden.

Saponjic

Bij Essevee al dertien nieuwkomers, maar mogelijk mogen we vooral veel verwachten van nieuwkomer 14 (Kastanos). Tot dan houden we het op Ivan Saponjic, een wonderkind uit de Balkan die Mbaye Leye moet doen vergeten.