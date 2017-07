Anderlecht heeft een nieuwe verdediger nodig ... een jonge Deschacht?

Bram Nuytinck deed het vorig seizoen echt niet slecht bij Anderlecht, waardoor hij nu naar Udinese trekt. Maar ook Kara Mbodji zou deze zomer nog kunnen vertrekken.

René Weiler weet dat de spoeling centraal achterin dan wel erg dun wordt. Enkel Olivier Deschacht en de zeer jonge Hannes Delcroix schieten nog over naast Spajic.

Het achteruitschuiven van Leander Dendoncker zoals in het begin van vorig seizoen is en blijft een noodoplossing, temeer de jonge Rode Duivel afgelopen seizoen liet zien hoe belangrijk en goed hij is op zijn positie.

En dus zoeken ze naar een specifiek profiel. Een linksvoetige, want door het vertrek van Acheampong is er ook op de linksachter geen overschot meer. Slotsom: ze zoeken bij paars-wit een type Deschacht, maar dan een decennium (of meer) jonger.