Prognose

AA Gent miste vorig seizoen de start helemaal en kon enkel via uitstekende winteraankopen toch play-off 1 halen. Daar kreeg het even hoop, maar de achterstand bleek te groot om nog te strijden voor de titel.

Het Gent na Kums, Sels en Depoitre is nu opnieuw een jaartje gerijpt én er kwamen nog wat gevoelige versterkingen bij, daarover later meer. Daarom zien we de Buffalo's volop meedoen in de titelstrijd, ook al begon het seizoen met een valse noot tegen Altach.

Opvallendste transfers

AA Gent heeft het begrepen na de uitstekende wintertransfers van afgelopen seizoen. Door zwaar te investeren krijg je spelers van hoge kwaliteit, bewezen Kubo, Kalinic en Gigot met verve.

Deze zomer kwamen daar met Andrijasevic, Sylla en Marcq nog drie dure transfers bij. Die eerste twee braken het transferrecord van Gent kort na elkaar, die laatste moet eindelijk het spook van Kums uit de Ghelamco Arena verjagen.

Sterke punten

Offensief kent AA Gent een ongeziene weelde. Met Kubo bleef dé uitblinker van na de winterstop in Gent en met Sylla hebben de Buffalo's er een uitstekende aanvalsleider bij.

Verder kunnen we nog steeds flitsen verwachten van Kalu en Simon, die laatste was tegen Altach alweer in goeie doen en lijkt nu echt zijn doorstart te gaan maken. Met Coulibaly zit er dan nog een uitstekend geheim wapen op de bank.

Vraagtekens

Gent heeft één belangrijke linie over het hoofd gezien bij de transferactiviteiten. De verdediging werd nauwelijks versterkt waardoor de kwaaltjes van vorig seizoen opnieuw zichtbaar worden.

Bovendien kampen de Buffalo's met een tekort aan Belgen, waardoor Gershon, die toch niet meer in de plannen zou voorkomen, noodgedwongen bij Gent bleef.

Rest nog het middenveld. Op de persvoorstelling van Damien Marcq viel de naam 'Kums', maar tegen Altach bewees hij dat hij nog heel wat werk heeft. Verder is er nog steeds veel onduidelijkheid over de blessure van Renato Neto. Veel vraagtekens op belangrijke posities toch.