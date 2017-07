Indrukwekkend: Overlever van vliegtuigramp Chapecoense gaat in Camp Nou zijn rentree maken

"De terugkeer van Alan wordt een belangrijke stap in zijn herstel en in de wederopbouw van de club", liet Chapecoense vrijdagavond weten via de officiële kanalen. En dat zal op 7 augustus zijn tegen FC Barcelona in Camp Nou. Van een rentree gesproken!

De Braziliaanse club werd uitgenodigd als de tegenstander voor de Joan Gamper-trofee. "Gezien de belangrijkheid van dit toernooi, was dit het ideale moment voor een rentree", klonk het.