Play-off 1 wordt geen sinecure: "Op dit moment niet versterkt", maar "dwingende ambitie"

"Dimata vervangen wordt niet makkelijk. Dat was iemand die vanuit het niets kwam, groeide en beter werd. Zivkovic, zijn vervanger, is een talent geweest, maar is toch in een dipje terechtgekomen. Hij moet zich herpakken", vertelt Vandenbempt bij Sporza.

"Met Marusic is ook iemand met kracht en gestalte vertrokken. Wat dat betreft zou ik niet durven te zeggen dat KVO op dit moment versterkt is, al heeft het met Lombaerts wel ervaring en leiderschap bijgekregen."

Oostende is op dit moment niet versterkt

Dwingende ambitie

Marc Coucke is zonder twijfel de opvallendste figuur bij KV Oostende, en die verwacht wel een return on investment.

"Er is natuurlijk altijd, ook al verzet Vanderhaeghe zich daar tegen, de dwingende ambitie van zijn voorzitter om op basis van zijn investeringen Play-off I te halen. Yves hoort het echt niet graag, maar dat is toch een beetje een must", weet Vandenbempt.