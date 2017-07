Nainggolan over zijn contractverlenging bij AS Roma: "Een andere club zelfs nooit overwogen"

"Ik heb getoond dat ik dit altijd al gewild heb. Vorig jaar hebben we ook een paar keer gepraat over een contractverlenging. Maar als we echt begonnen te onderhandelen, ging het heel snel en daar ben ik blij om," vertelt Nainggolan bij Roma TV.

De Rode Duivel is natuurlijk één van de belangrijkste spelers bij Roma. "Maar dat is niet alles", vertelt hij. "Het is voor mij ook belangrijk om met goed te voelen en ik ben blij waar ik ben. Ik ben 29 jaar oud en een drietal jaar ergens anders zitten heb ik zelfs nooit overwogen."