Standard heeft een nieuwe kapitein: "Een eer voor mij als Luikenaar en jeugdspeler van deze club"

"Ik heb veel kapiteins", zei Sa Pinto op een persconferentie op l'Académie, maar hij moet er natuurlijk één kiezen: Pocognoli. "Het is zo belangrijk om iemand te hebben die er altijd staat. Poco heeft de ervaring en het karakter."

Naast hem zat Pocognoli zelf, en die was natuurlijk enorm trots. "Het is een eer voor mij als Luikenaar en jeugdspeler van deze club," reageerde hij. "Veel zal er echter niet veranderen, want ik blijf gewoon doorgaan zoals ik bezig ben."

Zondag mag Standard zich meteen opmaken voor een lastige pot voetbal, dan gaat het op bezoek bij KV Mechelen.