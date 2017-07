'Sensationele transfer Neymar wordt werkelijkheid: vijfjarig contract bij PSG en best betaalde speler ter wereld!'

De radiozender wist ook enkele details over het toekomstige contract te bemachtigen. Neymar zal bij PSG een verbintenis van vijf seizoenen (tot medio 2022) ondertekenen. En hij gaat een jaarloon van netto 30 miljoen euro opstrijken.

Neymar zal zo de best betaalde voetballer ter wereld worden. Het godenkind gaat namelijk meer verdienen dan zijn huidige ploegmaat Lionel Messi, Cristiano Ronaldo of Carlos Tevez die een riant loon in China opstrijkt.

Sponsoractiviteit laten schieten

Ook met de overgang van Barcelona naar PSG zullen de nodige centen gemoeid zijn. De afgelopen weken was er sprake van 222 miljoen euro. Op die manier kan de international ook het record van Paul Pogba (105 miljoen euro naar Man United) afsnoepen.

Eerder op de dag liet Neymar al een sponsoractiviteit in Sjanghai schieten wegens transferonderhandelingen. (Dat leest u HIER)