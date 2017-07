Speculaties over vertrek van Neymar bij BarÃ§a wakkeren aan: plots is deze Rode Duivel de geschikte vervanger

Donderdag pakte Le Parisien nog uit met het bericht dat Barcelona Kylian Mbappé in extremis voor de neus van Real Madrid wil wegkapen. (Dat leest u HIER) De Franse krant is er namelijk zeker van dat Neymar naar PSG trekt.

Radio Marca gooit het nu over een andere boeg en zegt dat Barcelona een andere vervanger voor Neymar in gedachten heeft. Niemand minder dan onze landgenoot Eden Hazard zou de geschikte opvolger van de Braziliaan zijn.

Enkelbreuk

Opvallend is natuurlijk dat Hazard in de maanden mei en juni nog nadrukkelijk aan Real werd gelinkt. Door een zware enkelblessure gingen die plannen even in de koelkast.