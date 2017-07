Middenveld draait nog niet, maar er zijn excuses: "Er zullen hier veel ploegen het moeilijk krijgen"

Sven Kums en Adrien Trebel, dat loopt voorlopig bijzonder stroef. We hadden het in de voorbereiding al opgemerkt, maar er is nog geen oplossing voor gevonden. "Ik maak me zeker geen zorgen. We zijn allemaal spelers die zowel op de 6, 8 als 10 kunnen spelen. In die driehoek mogen we onderling van plaats verwisselen. Als we meer ruimte krijgen zullen de automatismen wel komen", aldus Kums.

"De eerste helft was het zoeken, maar de tweede ging het al beter. Hopelijk doen we zo voort, met een doelpuntje erbij natuurlijk. De eerste match met Leander Dendoncker? Ja, je ziet dat het een goeie speler is hé. 't Is goed dat hij erbij is. En hopelijk blijft..."