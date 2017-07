Team Dennis Praet kreeg ondanks vele miljoenen een 'njet' van Genk en heeft nu verdediger van AA Gent in het vizier

door Bart Vandenbussche

door

Van Genk naar Gent: Sampdoria wil een Buffalo

Foto: © photonews

Sampdoria wil in België komen shoppen, zoveel is duidelijk. De club van Dennis Praet zat dagenlang achter Omar Colley aan, maar kreeg van Genk te horen dat de centrumverdediger niet te koop is.