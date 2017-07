Van Holsbeeck kende ondanks de titel barre tijden met Anderlecht: "De kritiek was een machine, maal tien met wat ik ooit meemaakte"

Anderlecht wordt meer dan elke andere Belgische club onder het vergrootglas gelegd. En dus weet Van Holsbeeck dat wanneer het minder gaat kritiek om de hoek loert.

"Vrienden worden met de mensen van de media is vrijwel onmogelijk geworden", stelt HVH in Het Laatste Nieuws. "Zodra het binnenkort weer even slecht gaat, zal Mister Michel nog eens opgevoerd worden, en nog wat later zal het zijn van: 'Meneer Constant draait zich om in zijn graf'. De kritiek vorig seizoen was een machine - maal tien met wat ik ooit heb meegemaakt."

Ommekeer

Paars-wit kende een moeilijk najaar in 2016, maar de EL-overwinning uit bij Qabala draaide alles om. "Het was alsof we de Europacup hadden gewonnen. Ik voelde dat de trein wel eens kon vertrokken zijn...", besluit Van Holsbeeck.