Vandenbempt heeft nu al Ã©Ã©n bemerking bij het nieuwe Club Brugge: "Daar had Preud'homme het ook vaak over"

Een titel, een Belgische beker en een kwartfinale in de Europa League. Dat zijn prestaties die kunnen tellen. Toch kende Preud'homme ook problemen met de mentaliteit van de groep. Peter Vandenbempt vraagt zich in zijn vooruitblik bij Sporza af of die wel om te keren is.

"Het collectief zal er wel nog zijn, maar ik heb één bemerking. Ik heb gelezen dat Leko zich één of twee keer druk gemaakt heeft over de wedstrijdmentaliteit, weliswaar in oefenwedstrijden."

Hoogtes en laagtes

"Dat is ook iets waar Michel Preud'homme het vaak over heeft gehad, dat het qua mentaliteit en scherpte in het begin van de wedstrijd met hoogtes en laagtes ging. Aangezien de kleedkamer in grote mate gelijk gebleven is, vraag ik me af of dat er nog is", besluit de voetbalcommentator.