Antwerp is back en dat heeft iedereen geweten: indrukwekkend legioen, volle uitvakken en intimidaties voor de beruchte T2?

door Dirk Pieters en Redactie



Vijf redenen waarom deze promotie anders is dan die van andere clubs

Na dertien jaar in het vagevuur van tweede klasse keert Royal Antwerp FC terug op het allerhoogste niveau. Vijf redenen waarom de terugkeer van de Great Old naar de Jupiler Pro League heel anders is dan vorige promoties uit het verleden.