Hoe zit het nog met Bjelica (KV Mechelen)? "Hij blijft een van onze beste spelers"

De Nederlandse Serviër ligt al eventjes op ramkoers met KV Mechelen. Een contractverlenging zat er niet in, waarop Malinwa eenzijdig de optie in zijn contract tot 2019 wist te lichten. Toch wil de linksachter (23) graag weg bij Mechelen.

"De zaken zijn nu wat duidelijker. Zijn makelaar zoekt naar een andere club. We gaven daartoe toestemming, omdat we voelden dat hij niet gelukkig is", aldus voorzitter Johan Timmermans in Gazet van Antwerpen.

Hopen hem over de streep te trekken

"Concrete interesse? Daar is geen sprake van. Hij kreeg van zijn makelaar de raad zo weinig mogelijk te spelen om blessures te vermijden. Daarom dat wij stelden dat hij beter apart zou trainen. We laten hem niet voor een appel en een ei gaan en we hopen snel op duidelijkheid."

En wat als Bjelica deze zomer niet wegraakt? "Hij blijft een van onze beste spelers. Ik wil hem opnieuw in ons shirt zien spelen en wil hem over de streep trekken. Ook Yannick Ferrera staat daar nog voor open, als hij zelf opnieuw in het verhaal meewil."