Barcelona-voorzitter met stevige waarschuwing richting PSG: "Ze betalen tot de laatste peseta en mogelijk komen ze in de problemen"

222 miljoen euro, dat is de opstapclausule die in zijn contract staat en Barcelona wil die som volledig op de rekening gestort zien worden. In Frankrijk wordt er gewag gemaakt dat Angel Di Maria in de transfer betrokken zou worden, maar daar wil Bartomeu niets van weten.

"Ze zullen de clausule moeten betalen, tot op de laatste peseta", zei hij aan ESPN. "We willen dat Neymar blijft, maar die clausule is er nu eenmaal. Als hij wil vertrekken, zullen ze moeten betalen en dan kan hij gaan. Maar de UEFA heeft ook Financial Fair Play-controles en als de club daarover gaat, zullen ze gestraft worden."