Brys bezweert: "Beerschot-Wilrijk zal klaar zijn, maar nog grote groeimarge"

"We hadden wat werk om de nieuwkomers in te passen", aldus de coach in Gazet van Antwerpen over de acht inkomende transfers. "En de voorbereiding was wat korter dan het voorbije seizoen. Maar iedereen heeft zich vrij vlot aangepast."

Blok staat er opnieuw, zoeken nog een spits

En dus is Beerschot-Wilrijk stilaan klaar voor het nieuwe seizoen. "Het blok staat er opnieuw, de sfeer en mentaliteit zijn dezelfde gebleven. Beerschot-Wilrijk zal klaar zijn, maar we beschikken ook nog over ruime groeimarge."

Nog 1 ding heeft de oefenmeester nodig: een echte spits. "Die kan er morgen zijn, maar het kan ook nog even duren. Ik heb er geen zicht op, het is moeilijk."