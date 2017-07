Nuytinck verklaart waarom hij Anderlecht verliet

Nuytinck hengelde zelf achter een transfer en met wat hulp van Mogi Bayat belandde hij dus bij Udinese. "Dit is wat ik wilde", zei hij. "Spelen voor een gerenommeerde club in een topcompetitie in Europa. Twee weken geleden toonde Udinese interesse en daarna is het snel gegaan."

"Met Sven Kums, die bij Anderlecht speelt en vorig seizoen onder contract stond bij Udinese, heb ik het uitgebreid over de club gehad. Ook hij was alleen maar positief", klinkt het. "In principe zou ik direct aan kunnen sluiten, want ik ben topfit. Ik kan niet wachten om te gaan knallen."