Charleroi wint zuinig van Kortrijk, maar Mazzu heeft wel weer iets neergezet

Charleroi gaat ook dit seizoen een serieuze play-off 1-kandidaat zijn, dat kunnen we u nu al zeggen, ondanks een inzakking in de tweede helft. Felice Mazzu is één van die coaches die zijn elftal al bij het begin met een duidelijk systeem en organisatie de wei kan insturen. Dat werd ook direct duidelijk tegen KV Kortrijk.

Licht middenveld

De bezoekers moesten het spel van de Carolo's ondergaan. Van der Bruggen en Lepoint kregen het middenveld niet onder controle, terwijl dat voorlopig nochtans het zwakke punt is van Charleroi. Met lichtgewicht-dreumesen Hendrickx en Benavente werd er verwacht dat die overlopen gingen worden. Mazzu loste het op door de flanken dicht bij het middenveld te laten aansluiten.

Eén van die flanken: Dodi Lukebakio. De Anderlecht-huurling sprak niet enkel over dat zijn mentaliteit veranderd was, hij bewees het ook. De technisch vaardige jongen verdedigde zoals we het hem nog nooit zagen doen. Toen hij zijn maatje op de rechterkant, Marinos, de zestien instuurde, ging Verboom pijnlijk in de fout: penalty. Een taakje dat Pollet probleemloos voor zich nam: 1-0.

Kortrijk baas

En het bleef Charleroi dat de forcing voerde. Baby en Lukebakio bestookten de defensie van de Kerels, maar verder dan de 1-0 kwamen ze niet. En dan draaide ineens het spelbeeld in de tweede helft. Een kwartier lang leek het alsof de gelijkmaker een kwestie van tijd was, maar ook organisatorisch klopte het achteraan bij de thuisploeg, ondanks kopballen van Chevalier en Lepoint.

En op de counter zijn ze levensgevaarlijk, al was na een dik uur de kaars bij Lukebakio ook wel uitgedoofd. Maar intussen had Charleroi de controle weer teruggevonden en kregen ze via Baby en Saglik de beste kansen op de 2-0. En met een sterke Bedia hadden ze een perfect aanspeelpunt vooraan. Om in het oog te houden weeral.