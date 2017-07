Dan toch kansen voor Belgisch talent bij Chelsea? "Blij met deze minuten"

Eindelijk nog eens een wedstrijd bij het eerste van Chelsea voor Musonda, die er een heleboel mislukte uitleenbeurten heeft opzitten. Even werd zelfs gevreesd dat zijn carrière helemaal in het slop raakte.

Musonda was, ondanks het 1-2 verlies tegen de Italianen, tevreden met zijn kans. "Ik was echt blij dat ik me kon tonen, ook al was ik ongelukkig in de afwerking."

"Ik vond het jammer dat ik geblesseerd geraakte net voor de eerste oefenwedstrijd, maar ik voel me nu goed. De coach zei ook dat ik me vooral moest amuseren." Bekijk hieronder het interview met Musonda achteraf.