Kijk, wie hebben we daar: Conte laat Musonda opdraven en ziet de mooiste own goal ooit (met beelden)

Chelsea verloor de wedstrijd wel met 1-2 tegen de Italianen. De goal van Chelsea was een own goal van de Fransman Geoffrey Kondogbia. Eentje om in te lijsten trouwens, want hij lobde zijn eigen doelman vanop 35 meter.

Stevan Jovetic en Ivan Perisic trokken de Milanezen wel nog over de streep. Opvallend bij Chelsea: naast Thibaut Courtois en Michy Batshuayi, die de hele wedstrijd speelden, mocht ook Charly Musonda 25 minuten opdraven. Hij verving Willian.