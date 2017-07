Beslist de videoref mee over de nieuwe kampioen? "Competitievervalsing in een hypothetisch geval"

Opvallend is natuurlijk dat elke eersteklasser slechts zes matchen zal spelen waarin de videobeelden gebruikt worden.

"Je zou pech kunnen hebben en benadeeld worden in een wedstrijd zonder analyse, terwijl jouw concurrent voor play-off 1 of een Champions League-plaats het geluk heeft dat de fouten wel in een wedstrijd met videoanalyse gebeurd zijn en dus gecorrigeerd kunnen worden", merkt Peter Vandenbempt bij Sporza op.

Positieve zaak

"Een trainer van een eersteklasser zei me: je kunt in een hypothetisch geval met een soort van competitievervalsing zitten. Want dat kan een paar punten schelen op het einde van het seizoen."

"Maar we zitten nu eenmaal in een overgangsperiode. Dat moeten we erbij nemen en laten we hopen dat dat uiteindelijk geen rol zal spelen. Dat het systeem er is, is natuurlijk een ongelofelijk positieve zaak."